Извозени са над 300 тона растителни отпадъци, премахнати са близо 150 паднали дървета и са окосени над 300 декара тревни площи.

Парк „Врана“ остава затворен за посетители, Столичната община започва обновяването му

Столичната община продължава интензивните дейности по обезопасяване и разчистване на парк-музей „Врана“

„Важно е, че вече сме на терен, работим всеки ден и резултатите започват да се виждат“, заяви столичният кмет Васил Терзиев.

От старта на физическата работа на терен на 20 август постоянно са ангажирани над 50 служители, включително тримеристи, оператори на храсторези, секачи и косачи, а през почивните дни броят на работещите на място достига почти 90 души.

„Когато едно място носи толкова история и е истински ценно за София, е недопустимо да бъде занемарено. За мен е лична кауза да върнем безопасността и облика на парк-музей „Врана“, пише още Терзиев.

Към настоящия момент основните дейности са концентрирани върху обезопасяването на територията. Извършва се разтрупване, раздробяване и извозване на вече падналите дървета, извличане на паднали клони от тревните площи, косене и прочистване на основните маршрути и алеи. До момента са извозени над 300 тона растителни отпадъци, премахнати са близо 150 от падналите дървета и са окосени над 300 декара тревни площи, включително пространствата между съществуващата растителност.

„Разчистваме алеите и основните маршрути, за да може територията да бъде подготвена за следващите етапи от възстановяването“, посочи столичният кмет.

Всички пътеки в горската част са прочистени от паднали дървета и са напълно проходими за работни автомобили и пожарни коли. Тези мерки са задължителна подготовка на трасетата за следващия етап, в който ще се премине към контролирано рязане и сваляне на опасните изсъхнали дървета.

„Това е мащабна работа, която изисква хора и специализирана техника“, заяви Васил Терзиев.

Техническото обезпечаване на дейностите включва специализиран автопарк и машини – 4 камиона за транспортиране на отпадъците, 1 комбиниран багер за тежки теренни манипулации, 2 палцови косачки и 3 високопроизводителни седлови косачки за обработка на тревните площи, както и специализирани машини за разтрупване и раздробяване на дървета.

ОП „Паркове и градски градини“ работи в координация с ОП „Общински земи и гори“, откъдето е осигурена допълнителна техника и експертиза за най-сложните участъци и за работа с едроразмерни дървета с височина до 40 метра. От общинското предприятие посочват, че продължава и привличането на допълнителен персонал и специализирана техника.

„Задължителната подготовка и обезопасяването на терена е първият етап. Следва по-сложната работа по контролираното рязане и сваляне на опасните изсъхнали дървета“, каза Терзиев.

От Столичната община информират още, че поради ниското качество и увреденото състояние на дървесината тя е непригодна за промишлена употреба. За да се осигури полезно оползотворяване на ресурса и втори живот за дървесния материал, той ще бъде преработен на място и използван за мулчиране на парковите алеи в парк-музей „Врана“, както и в други столични паркове.

След фактическото приемане на територията на 22 юни и проведените в началото на август срещи с представителите на Фонд „Цар Борис и Царица Йоанна“ – царски дворец „Врана“, е предприета спешна мобилизация за обезопасяването и разчистването на парка.

„Предстои ни още много работа. Но важното е, че вече сме на терен, работим всеки ден и резултатите започват да се виждат. Продължаваме“, завърши столичният кмет.