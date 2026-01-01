Столичната община обяви началото на обновяването на парк-музей „Врана“ след решение на Министерски съвет от 7 май, с което „Врана“ официално е предаден за стопанисване на Общината. Това съобщи пред журналисти директорът на "Зелена система" Сианна Хлебарска.

Фактическото предаване и документално подписване на приемателните протоколи става факт едва на 22 юни т.г., каза Хлебарска и допълни, че през този период Общината е била ограничена да извършва част от дейностите по стопанисването. В този критичен период от два месеца по лична молба на управата на царското семейство са извършени редица аварийни дейности от страна на Столичната община, каза Хлебарска. Сред тях са премахване на сухи иглолистни дървета по алеите, косене на тревни масиви, почистване и обезопасяване на голяма част от парковата територия, така че да има възможност царското семейство да посрещне своя празник на 11 юни.

Столична община получава управлението върху парк „Врана“ и съседен терен

По повод пожара на територията на „Врана“, възникнал на 31 юли, екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община са се отзовали и са помогнали за справянето със ситуацията, каза още Хлебарска. По нейните думи към момента Общината работи по дадените предписания от пожарната като съвместно със „Софийска вода“ се извършва възстановяване на пожарните кранове и почистване по регулационните линии на имота, така че да може да бъде осигурена сервитутната зона за пожарна безопасност.

Хлебарска допълни, че за последната година, в която Общината не е стопанисвала парка, предимно дървесната растителност се намира в значително по-влошено състояние. „При самото предаване от наша страна беше направена експертиза на иглолистната растителност, в която бяха установени близо хиляда сухи иглолистни дървета, които бяха определени за потенциално опасни с предписания за тяхното своевременно премахване. При приемане на парка през юли установяваме, че повече от две трети от тази растителност все още е на терен“, каза Хлебарска.

БТА

Паркът все още не е отворен за посетители. Предвиждаме такова нещо, едва след като сме сигурни, че растителността се намира в безопасно състояние той да бъде открит за посещение, каза Хлебарска.

Директорът на общинското предприятие „Паркове и градски градини" Стоян Влахов каза, че в парка съществува охрана на двата входа и никога не е спирала. По думите на Влахов паркът е над 1000 декара и изисква огромен ресурс и подготовка. Внесен е доклад към Столичния общински съвет, в който се изискват допълнителни средства, допълни Влахов.

В официално изявление на Фонд „Цар Борис и Царица Йоанна“ от 18 август пише, че „паркът загива". От Фонда настояват Общината да извърши незабавен оглед и обследване на парка, регулярни дейности по поддръжката му, да възстанови постоянната охрана с минимален състав от шестима служители, вклюючително за вътрешен патрул и др. Историческото значение на парк „Врана" изисква не обещания, а незабавно спасяване на това безценно наследство", е посочено в изявлението.