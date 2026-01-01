Морето взе още две жертви в Бургаско, съобщиха от полицията.

На 29 август е подаден сигнал, че на плаж "Велека" в Синеморец от водата е изваден удавен 69-годишен украински гражданин.

Трагедия край Ахтопол: Двама молдовски туристи са се удавили на неохраняем плаж

Тялото му е откарано за аутопсия.

При друг случай - на 30 август е подаден сигнал, че на неохраняема зона в скалите в близост до плаж "Василико" в Царево се е удавил 49-годишен бургазлия.

Тялото му е откарано за аутопсия. Работата по случая продължава.