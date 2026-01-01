Пожар избухна във фабрика за бои и лакове в западния хърватски град Карловац, съобщиха хърватските медии.
Veliki požar u Karlovcu: Vatra zahvatila fabriku i proširila se na skladište https://t.co/3bRp8lFaP0— nova.rs (@novarsonline) August 31, 2026
"Противопожарни екипи са на терен заради пожар в обект на компанията "Нова Хем" (Nova Chem), който се е разпространил и до склад", написаха от община Карловац на страницата си във Фейсбук.
Общината призова гражданите да останат вкъщи, да затворят прозорците и да изключат вентилационните системи, вкарващи въздух отвън, тъй като димът от химикалите, използвани във фабриката, може да бъде опасен за здравето.