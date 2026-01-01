Около 167 килограма канабис са открити и унищожени от полицейски служители на РУ-Петрич, съобщиха от полицията.

На 28 август при специализирана проверка униформените установили около 113 тревисти растения, засадени в обезлесен участък в землището на село Баскалци, община Петрич.

Унищожиха 113 канабисови растения в местността „Гарван скала“ край Петрич

При направения полеви тест растенията са реагирали положително на канабис. Те са иззети и унищожени.

Хванаха 122 кг растения канабис в местностите „Куково“ и „Костур Махала“

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на всички обстоятелства продължава.