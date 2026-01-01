Около 134 тревисти растения, които след направен полеви тест са реагирали положително на канабис са унищожени от криминалисти при районните управления в Петрич и Сандански. Тяхното общо тегло е около 122,325 килограма, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Растенията били открити при проведени на 26 август действия от органите на реда. Около 54 от растенията, тежащи общо около 43,2 килограма, били засадени в обезлесен участък в местността „Куково“ – землище на петричкото Чуричени.

Останалите около 80 растения, чието общо тегло е около 79,125 килограма - в обособена нива в местността „Костур Махала“, землище на село Илинденци, община Струмяни.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.