Млад мъж стреля от кола в Стара Загора, съобщиха от полицията.

На 30 август е подаден сигнал за стрелбата на ул. "Александър Батенберг".

Мъж стреля с пистолет в градинка на заведение, пострада млада жена

Устаноено е, че 22-годишен водач е стрелял от колата.

Той е обяснил, че заради сватбата на брат му, в момент на радост, произвел няколко изстрела с автоматичен газов пистолет през отворения прозорец.

Оръжието е предадено чрез протокол за доброволно предаване от мъжа. На място е извършен оглед, при който са намерени 2 газови патрона и 5 гилзи.