Полицаи от Стара Загора иззеха голямо количество парфюми, чанти и дрехи с обозначения на защитени търговски марки. Стоките са открити при специализирана полицейска операция, проведена на 27 и 28 август.

В първия ден служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ проверили складово помещение, собственост на търговско дружество, в местност в землището на Стара Загора.

По време на товарене на място били установени трима мъже на 52, 39 и 33 години. В товарния автомобил полицаите открили 116 кашона с парфюми от различни марки. При последвалата проверка на склада били намерени още 344 кашона с парфюми, чанти и дрехи с обозначения на различни търговски марки.

Полицейската операция продължила и на път I-5, където бил спрян товарен автомобил, управляван от 50-годишен мъж. В полуремаркето били открити още три палета, всеки от които съдържал по 35 кашона с парфюми от различни марки.

МВР-Стара Загора

Тримата мъже, установени в складовата база, са задържани за срок до 24 часа. По данни на полицията те са неосъждани, като 33-годишният е с регистрирани криминални прояви. Водачът на товарния автомобил също е криминално проявен и неосъждан.

Ново количество е открито ден по-късно

На 28 август икономическите полицаи извършили проверка и в друго складово помещение в района, използвано от дружеството.

По време на разтоварване там били установени 27-годишен шофьор на товарен автомобил и 30-годишен мъж, и двамата без криминални прояви.

В помещението са открити още 13 кашона с парфюми, носещи обозначения на защитени търговски марки.

По случаите са образувани досъдебни производства по чл. 172б от Наказателния кодекс под надзора на Районната прокуратура – Стара Загора.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава.