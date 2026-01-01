Най-възрастната жителка на Япония Шигеко Кагава е починала на 115-годишна възраст, съобщи телевизионният канал Nippon Television, позовавайки се на Министерството на здравеопазването, труда и благосъстоянието.
Според информацията на телевизионния канал, Шигеко Кагава, която е родена през 1911 г. и живееше в префектура Нара, е починала на 27 август.
Wanita tertua Jepun meninggal dunia pada usia 115 tahun— SinarHarian (@SinarOnline) August 31, 2026
Wanita itu meninggal dunia pada minggu lalu.#SinarHarian #Threads #wanitatertua #meninggaldunia #115tahun #Jepunhttps://t.co/3PW1eV4pXy
Кагава, символ на изключителното дълголетие в Япония, завършва медицинско училище преди Втората световна война. По време на войната служи в болница в Осака, а по-късно ръководи семейната си клиника като акушер-гинеколог. Дълголетната японка се пенсионира на 86 години.
На 109-годишна възраст Шигеко Кагава стана един от най-възрастните факлоносци в историята на Олимпийските игри, участвали в щафетата за предаване на факела в Токио 2021 г.
Запитана през 2023 г. каква е тайната на дълголетието й, Кагава отговаря, че няма такава и че най-големият й актив е нейната енергия. "Ходя където искам, ям каквото искам и правя каквото искам. Аз съм свободна и независима", каза тя.
大阪女子医の2期生！ご冥福をお祈りします— こどぶ (@codeblueflower) August 31, 2026
【長寿】国内最高齢の女性115歳で亡くなる 80歳を超えても医師として活躍 奈良・大和郡山市 https://t.co/GbUEXAOtsv
Понастоящем най-възрастният човек в Япония е 114-годишната Фуйо Кишимото от Киото.
За най-възрастния човек в света е смятана британката Етъл Кейтърам. Би Би Си съобщи по-рано тази година, че тя е навършила 117 години.