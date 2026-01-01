По данни на Информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район в списъка с лица, които са в неизвестност, вече не фигурира български гражданин, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

"Със съдействието на посолството на България в Делхи на г-жа Алексиева е издаден временен документ за пътуване от представителство на държава-членка на Европейския съюз в Непал", съобщиха от министерството.

МВнР: Българка, включена по-рано в списъка на изчезналите в Непал, е намерена и е в безопасност

През изминалите дни, след бедствието в Непал, представителството ни в Пекин беше в постоянен контакт с китайските власти и с организираната туристическа група от 15 български граждани, както и с партньорската местна туристическа агенция. Към момента групата се придвижва сухопътно до Лхаса, като на 1 септември им предстои полет от Лхаса до Катманду, откъдето да се прибере по план до България, съобщиха от ведомството.

Българската гражданка, за която по-рано от Министерството на външните работи (МВнР) съобщиха, че ѝ е оказано съдействие от посолството на България в Делхи за издаване на временен паспорт, е лицето, включено в списъка с изчезнали чуждестранни граждани и вече може да бъде изключена от него.

В ежедневната статистика на непалските власти се посочва днес, че жертвите на природното бедствие са вече 903. Спасени са 10 461 души, а 4247 души се водят за безследно изчезнали.