Българската гражданка, за която по-рано от Министерството на външните работи (МВнР) съобщиха, че ѝ е оказано съдействие от посолството на България в Делхи за издаване на временен паспорт, е лицето, включено в списъка с изчезнали чуждестранни граждани и вече може да бъде изключена от него. Това съобщиха от МВнР за БТА.

От министерството съобщиха по-рано през деня, че българска гражданка, намираща се в Непал, се е свързала с дипломатическото ни представителство в Делхи. Тя се намира в безопасност, но е с изгубени лични документи. Посолството ни в Делхи ѝ е оказало дистанционно съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава-членка на ЕС в Непал, допълниха от външно министерство.

От МВнР съобщиха също, че в посолството на България в Пекин са оказали съдействие на един български гражданин да се свърже със съпругата си, пътуваща организирано в засегнатия регион, която е в безопасност и към настоящия момент се намира в Тибет.

Броят на потвърдените жертви при наводнението в Непал вече е 270, съобщи непалската полиция, цитирана от Франс прес. Китайските власти, от своя страна, потвърдиха смъртта на трима души в Тибет. Така общият брой на загиналите в двете страни достигна 273, а над 1300 човека остават в неизвестност, посочва АФП.

Огромно внезапно наводнение в Непал, десетки жертви и стотици чужденци в неизвестност (ВИДЕО)

SITUATION UPDATE- 3

Bhotekoshi Flash Flood

August 27, 2026 pic.twitter.com/CO8MGUzzBq — Nepal Tourism Board (@nepaltourismb) August 27, 2026

Опустошителни наводнения в Непал и Тибет: Над 160 жертви, стотици са в неизвестност

По-рано Павлина Илиева, председател на Управителния съвет на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ), коментира, че сега Азия се намира в период на активни мусони, проливни дъждове и тайфуни. Поради неблагоприятните метеорологични условия лицензирани български туроператори не провеждат организирани екскурзии в този период, допълни тя. Риск съществува единствено за индивидуални пътешественици или нерегламентирано организирани групи за катерене и приключенски туризъм.

Павлина Илиева изтъкна, че традиционните туристически сезони за комбинирани пътувания Индия - Непал са пролетта и периодът октомври - ноември. По думите й около 10-15 фирми годишно организират подобни програми с около 10-15 групи, които са средно по 20 души. Илиева посочи, че интересът на повечето туристи е предимно към Индия, а Непал е по-рядко посещаван.

Председателят на УС на ОБТ обаче каза, че въпреки че официални турове няма, в региона могат да попаднат любители на екстремни спортове, катерачи и самостоятелни туристи, пътуващи с нелицензирани организатори. Тя посочи, че при евентуални инциденти с такива групи липсват контрол, ясна отговорност и проследимост. „Това е големият ни проблем, когато говорим за сивата икономика. Само че хората, които са много самонадеяни от рода на „Ние сме водачи“, „Ние сме приятели, да отидем там, защото е евтино, за тях реално сега няма никакъв контрол“, коментира Илиева.