Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа във Великотърновско. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало на разклона за павликенското село Мусина.

Катастрофа затруднява движението на пътя Велико Търново-Габрово

По първоначална информация са се ударили мотоциклет и микробус. Пострадал е мотоциклетистът. Той е настанен за лечение във великотърновската болница - с опасност за живота.

Другият водач е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. На двамата водачи са взети кръвни проби.