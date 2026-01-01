Съдебните заседатели се съвещаваха близо три часа, преди да произнесат присъдата по едно от най-дългоочакваните дела в хип-хоп историята

Дуейн „Кеф Д“ Дейвис беше признат за виновен за убийството на легендарния рапър Тупак Шакур, близо 30 години след смъртта му.

Съдебните заседатели се съвещаваха малко под три часа, преди да стигнат до решението си. Дейвис беше признат за виновен за убийство от първа степен за ролята си в смъртта на Шакур.

Присъдата беше посрещната емоционално от семейството на рапъра. Секийва „Сет“ Шакур, сестрата на Тупак, беше видяна да плаче, докато членовете на семейството се държаха за ръце. След края на заседанието близките на Шакур се прегръщаха, а доведеният му брат Мопреме Шакур вдигна юмрук във въздуха.

Обвинението: Дейвис е ръководил атаката

По време на заключителните си изявления прокурорите заявиха, че косвените доказателства и собствените признания на Дейвис го свързват с убийството.

Според главния заместник-окръжен прокурор Бину Палал Дейвис и племенникът му Орландо „Бейби Лейн“ Андерсън са „тръгнали на лов“ за Тупак, след като Андерсън се е сбил с рапъра и хора от обкръжението му в MGM Grand след боксовия мач между Майк Тайсън и Брус Селдън.

Прокуратурата твърди, че Дейвис е ръководил операцията заради позицията си като „разпределител на удари“ за Southside Compton Crips. Според обвинението той е бил и лично мотивиран да предприеме действия срещу Шакур.

Прокурорите представиха и таблица, сравняваща четири различни версии на Дейвис за случилото се през годините.

Защитата: „Той ви е разказвал измислици“

Адвокатът на Дейвис, Майкъл Санфт, постави под съмнение достоверността на собствения си клиент.

По думите му Дейвис е давал противоречиви показания, а доказателствата срещу него са непълни. Санфт заяви пред съдебните заседатели, че Дейвис „ви е разказвал измислици“.

Защитата посочи и липсата на документи, които да доказват, че Дейвис е бил в Лас Вегас по време на убийството.

Какво предстои

Съдебните заседатели получиха инструкции от съдията сутринта, преди да започнат заключителните изявления на прокуратурата и защитата. След близо три часа обсъждане те обявиха Дейвис за виновен.

Присъдата му ще бъде произнесена на 13 октомври. За убийство от първа степен Дейвис е изправен пред доживотен затвор без право на условно освобождаване.

Прокуратурата е обмисляла и допълнително утежняване на наказанието заради предполагаемо участие в банда, но се е отказала от него заради „логистика, свързана със свидетелите“, заяви Палал в съда.

Убийството на Тупак Шакур остава едно от най-известните неразкрити престъпления в историята на хип-хопа. Рапърът беше прострелян в Лас Вегас на 7 септември 1996 г. и почина шест дни по-късно, на 25-годишна възраст.