Рап легендата Тупак Шакур

Участък от улица ще носи името на покойния рапър Тупак

Полицията в Невада потвърди, че тази седмица е връчила заповед за обиск във връзка с, съобщиха американски медии.Детективите са извършили претърсването в дом в Хендерсън, предградие на Лас Вегас, където Шакур бешеПолицията на Лас Вегас не предостави повече подробности за претърсването, позовавайки се на продължаващото разследване на убийството му.Домът, който е бил претърсен, се намира на, където Шакур беше убит."Полицията на окръг Лас Вегас може да потвърди, че на 17 юли 2023 г. е била връчена заповед за обиск в Хендерсън, Невада, като част от продължаващото разследване на убийството на Тупак Шакур", се казва в изявление на органите на реда.„Това е случай, който стои неразрешен и се надяваме един ден да можем да променим това“, каза лейтенант Джейсън Джонсън пред "Las Vegas Review Journal".Тупак Шакур проби на музикалната сцена през 1991 г. и продължи да се радва на успех в класациите с хитове, включително California Love, All Eyez on Me, Changes и I Ain't Mad at Cha.Той почина на 13 септември 1996 г., седмица след като беше прострелян четири пъти в колата си, докато чакаше на червен светофар. Стрелецът никога не бе заловен. Смятания за най-голям враг на Тупак, The Notorious BIG, първоначално беше заподозрян поради публичната им вражда, но и той убит след шест месеца в Лос Анджелис, Калифорния.