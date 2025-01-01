Ново проучване гласи, че двойките, които са се срещнали онлайн, са по-нещастни във връзките си и имат по-ниски нива на удовлетворение в браковете си от тези, които са се запознали лице в лице, съобщи „Дейли мейл“.

Според изданието днес всеки има поне един познат, който се е запознал с половинката си във виртуалното пространство.

Има множество начини човек да срещне някого в мрежата - с приложения за запознанства като Тиндър и Бъмбъл или чрез лични съобщения в Инстаграм.

Възможни ли са дълготрайните връзки от онлайн запознанства

В изследването участват 6646 обвързани лица от целия свят. Учените са проследили как участниците са срещнали любимите си и колко щастливи се чувстват с тях. Според данните 16 процента са се запознали с партньорите си онлайн, което нараства до 21 процента сред тези, които са започнали връзките си след 2010 г.

„Участниците, които са срещнали половинките си чрез интернет, съобщават за по-ниски нива на щастие във връзките си и на интензивност на изпитваната любов, включително в близостта, влечението и отдадеността си към другия в сравнение с тези, които са се срещнали извън мрежата“, каза Адам Боуд от Австралийския национален университет, съавтор на проучването.

Сайтовете за запознанства: Проклятие или благословия?

Според изследователите няколко фактора могат да обяснят констатациите. Един от тях е, че двойките, които се срещат лице в лице, обикновено имат повече общо помежду си отколкото тези, които са се срещнали онлайн.

iStock photos/Getty images

„Интернет ни осигурява достъп до привидно неограничено количество възможни партньори, но докато това изобилие може да помогне на хората да си намерят идеалната половинка, практически то води до претоварване с избори“, добави Боуд.

„Другият проблем при търсенето на половинки чрез интернет е, че много хора игнорират признаците на токсично поведение, които са по-лесно забележими при запознанствата извън мрежата“, продължи Боуд.

„Тъй като онлайн срещите продължават да набират популярност по цял свят, нашите открития подчертават нуждата за повече подкрепа с цел подобряване на качеството на връзките на всички двойки, но особено на тези, които са се срещнали онлайн“.