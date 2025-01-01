Заради самокатастрофирал моторист движението в тунел "Железница" на автомагистрала "Струма" в посока Кулата временно се осъществяваше в изпреварващата лента.

От Областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха за БТА, че мотористът е транспортиран до Спешно-примено отделение в Благоевград за уточняване на състоянието.

Заради инцидента затворена за движение бе активната лента, а трафикът се регулираше от интелигентни транспортни системи.

Около 19 часа движението в тунела в посока Кулата беше възстановено.