Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа мъжа, обвинен, че е предизвикал катастрофата с жертва в Бургаско, съобщиха от обвинението.

По непредпазливост той е причинил смъртта на 77-годишна жена и тежка телесна повреда на нейният съпруг.

Припомняме, че инцидентът стана на 12 август в землището на община Поморие - на пътя Бургас-"Слънчев бряг". От събраните до този момент доказателства и закона, е прието, че е налице подозрение, че обвиняемият, управлявайки автомобил в тъмната част на денонощието, е нарушил правила за движение по пътищата.

Мъжът е допуснал е пътно произшествие с мотопед, с който са се придвижвали пострадалите съпрузи, а след това е и избягал от местопроизшествието.

Отнета му е и шофьорската книжка. Предстои да му бъде поискан постоянен арест.