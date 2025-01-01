Правителственият самолет Ил-96 на Специалния летателен отряд „Русия“ излетя от руското летище Внуково край Москва в 07:50 ч. московско време и се отправи към Анкъридж, Аляска, където се очаква да кацне в 06:43 ч. местно време в петък. Това съобщи "Интерфакс-Украйна".
Според услугата Flightradar в момента самолетът лети по руското крайбрежие на Арктическия океан. Той не е придружаван от други летателни апарати, идентифицирани от услугата.
A Russian government Il-96-300 aircraft has departed from Moscow and is headed to Anchorage, Alaska.— Brian McDonald (@27khv) August 14, 2025
According to TASS, it’s carrying one of the advanced groups involved in preparing the summit between Putin and Trump. pic.twitter.com/E0PAGJFj03
Засега не е ясно кой се намира на борда на самолета.
Припомняме, че срещата на американския президент Донлд Тръмп с руския държавен глава Владимир Путин е насрочена за 15 август във военната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж. Основана тема на разговор ще бъде въпросът за прекратяването на войната в Украйна.
На 12 август 26 държави членки на Европейския съюз одобриха съвместно изявление, приветстващо усилията на Тръмп за постигането на мир в Украйна. Само унгарският премиер Виктор Орбан не подписа документа.