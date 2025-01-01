Правителственият самолет Ил-96 на Специалния летателен отряд „Русия“ излетя от руското летище Внуково край Москва в 07:50 ч. московско време и се отправи към Анкъридж, Аляска, където се очаква да кацне в 06:43 ч. местно време в петък. Това съобщи "Интерфакс-Украйна".

Според услугата Flightradar в момента самолетът лети по руското крайбрежие на Арктическия океан. Той не е придружаван от други летателни апарати, идентифицирани от услугата.

A Russian government Il-96-300 aircraft has departed from Moscow and is headed to Anchorage, Alaska.



According to TASS, it’s carrying one of the advanced groups involved in preparing the summit between Putin and Trump. pic.twitter.com/E0PAGJFj03 — Brian McDonald (@27khv) August 14, 2025

Засега не е ясно кой се намира на борда на самолета.

Припомняме, че срещата на американския президент Донлд Тръмп с руския държавен глава Владимир Путин е насрочена за 15 август във военната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж. Основана тема на разговор ще бъде въпросът за прекратяването на войната в Украйна.

На 12 август 26 държави членки на Европейския съюз одобриха съвместно изявление, приветстващо усилията на Тръмп за постигането на мир в Украйна. Само унгарският премиер Виктор Орбан не подписа документа.