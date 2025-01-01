Вчера Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз, свързан с Русия, който разрешава ограничен кръг транзакции с цел улесняване на официалните срещи между правителствата на САЩ и Русия в Аляска. Това съобщи The Economic Times.

Лицензът, подписан от директора на OFAC Брадли Т. Смит, влиза в сила незабавно и изтича в 00:01 ч. източноамериканско лятно време на 20 август тази година. Той се отнася до транзакции, „обичайно свързани и необходими“ за участие или подкрепа на срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и държавния глава на Русия Владимир Путин.

Тръмп и Путин ще се срещнат във военна база Елмендорф-Ричардсън

Разрешението позволява плащания и други транзакции, необходими за осигуряване на провеждането на срещата, включително разходи за място на провеждане, транспорт и логистика.

Лицензът се прилага за американски физически и юридически лица, както и за лица, действащи в рамките на юрисдикцията на САЩ, които ще могат да обработват забранени плащания при условие, че те са пряко свързани с провеждането на срещата.