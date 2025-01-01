Президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в петък в отдалечената военна база „Елмендорф-Ричардсън“ – американски военен обект в Анкъридж, Аляска.

„Елмендорф-Ричардсън“ обединява военновъздушната база „Елмендорф“ и военната база на американската армия „Форт Ричардсън“, пише SkyNews.

Това е най-големият военен обект в Аляска и е дом на над 32 000 души – около 10% от населението на Анкъридж.

Районът е значим и за Русия: преди 158 години САЩ купуват Аляска от Руската империя.

Преди срещата Тръмп–Путин: Украйна търси начини да спре Русия

Във вторник прессекретарят на Белия дом Каролин Левит определи срещата като „упражнение по слушане“, целящо да се постигне „по-добро разбиране“ на ситуацията.

Путин ще бъде първият руски президент, който посещава Анкъридж, а редица публични фигури критикуваха решението на американския президент да проведе разговорите за конфликта между Русия и Украйна именно в Аляска.

„Лесно е да си представим Путин да прави аргумент по време на срещите с Тръмп от рода на: "Ето, ние ви дадохме Аляска. Защо Украйна да не ни даде част от своята територия?’“, коментира Найджъл Гулд-Дейвис, бивш британски посланик в Беларус.

Макар това да е първото пътуване на Тръмп до Аляска от началото на втория му мандат, той е посещавал „Елмендорф-Ричардсън“ няколко пъти по време на първия си мандат.