Служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич, в хода на провеждащи се оперативно-издирвателни мероприятия, са задържали мъж на 29 години, съобщиха от полицията.

При процесуално-следствени действия и претърсвания от страна на служителите са установени 30 кашона с по 60 флакона райски газ, с вместимост на флаконите 2000 до 22000 грама. Общото количество на иззетия райски газ е 380 кг. Работата по случая продължава, като материалите предстои да бъдат докладвани в Районна прокуратура - Добрич.

Голямо количество райски газ и балони са намерени и иззети от два леки автомобила край Черноморец преди дни. И двете коли са със софийска регистрация. В тях са открити повече от 50 кашона с флакони и индивидуално опаковани такива. Количеството е повече от 300 килограма.