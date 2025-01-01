Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов направи изненадваща проверка на Дома за пълнолетни лица с деменция в село Бистрилица, община Берковица, съобщиха от пресцентъра на ресорното ведомство. Той е бил придружен от екип на Агенцията за качеството на социалните услуги.

Посещението е част от проверките за гарантиране на добри и безопасни условия в домовете за възрастни.

Целта на проверката в Бистрилица беше да се установят условията на живот и качеството на предоставяната грижа на живеещите в дома, който се финансира от държавния бюджет и се управлява от Община Берковица. Въпреки тежката си диагноза, хората са включени в множество социални дейности, които им помагат за по-добрата социализация и интеграция, констатира министърът.

Персоналът е изградил силна връзка с тях и ги ангажира с дейности от бита като приготвяне на ястия и производство на зеленчуци. Живеещите са включени в различни арт- и терапевтични дейности. Министърът разгледа създадени от тях рисунки и пъзели, които са изложени навсякъде в дома, отбелязаха от социалното министерство.

От Министерството на труда и социалната политика припомнят, че засилените проверки започнаха през май. От началото на годината до момента от АКСУ са направени над 560 проверки. Разкрити са 12 нелегални обекта, които са преустановили дейност.

Борислав Гуцанов провери и напредъка на ремонта на Дома за стари хора в Берковица, който се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. От социалното министерство припомниха, че по НПВУ се предвижда обновяването на 81 дома за стари хора и изграждането на 254 нови услуги за хора с увреждания, финансирани по НПВУ. Над 750 млн. лв. е инвестицията, предвидена за целта.

На 15 август социалният министър ще даде символично начало на ремонтните дейности в Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ в Шумен. Той ще се запознае с предстоящото реновиране на дома, финансирано по НПВУ.