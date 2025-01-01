Ново изследване поставя под въпрос дългогодишното убеждение, че трябва да се изминават поне 10 000 стъпки дневно, за да се поддържа здравето, предаде Хелт.

Мета-анализ, публикуван в The Lancet Public Health, установява, че само 7 000 стъпки на ден могат да защитят организма от редица заболявания, включително рак, деменция и сърдечни болести.

Тези резултати идват в момент, когато един от трима възрастни по света е физически неактивен - глобална здравна криза, която се предполага, че допринася за 8% от незаразните заболявания всяка година. Новото изследване потвърждава, че всяко движение е по-добро от бездействието и че дори кратки периоди на активност укрепват сърцето, мозъка и белите дробове.

„Всеки стъпка има значение, особено за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания, рак, диабет тип 2 и депресивни симптоми при всички възрастни“, казва проф. Младен Голубич, ръководител на Osher Center за интегративно здраве в Университета на Синсинати.

iStock/Getty Images

Изследователите са анализирали 57 проучвания с повече от 160 000 възрастни по целия свят. В сравнение с хора, които изминават 2 000 стъпки дневно, тези с 7 000 стъпки постигат значителни ползи за здравето: 38% по-нисък риск от деменция, 25% по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания, 22% по-нисък риск от депресивни симптоми, 14% по-нисък риск от диабет, 6% по-нисък риск от рак, 28% по-нисък риск от падания, и 47% по-нисък риск от смърт, включително от сърдечни заболявания и рак. Дори 4 000 стъпки на ден са свързани с 36% по-нисък риск от смърт в сравнение с 2 000 стъпки.

Авторите посочват някои ограничения - за рак и деменция данните идват от малък брой проучвания, а някои изследвания не са отчели здравословното състояние или слабостта на участниците. Освен това повечето проучвания са проведени в държави с висок доход, което може да ограничи приложимостта на резултатите за по-широката популация.

Идеята за 10 000 стъпки на ден произлиза от Япония през 60-те години, когато производител създава педометър, наречен „manpo-kei“ - „метър за 10 000 стъпки“. Това се оказва успешен маркетингов трик и популярната цел се налага като стандарт.

Физическата активност е жизненоважна, тъй като бездействието забавя метаболизма на калории, мазнини и захари, отслабва сърцето и имунната система, влошава паметта, увеличава възпаленията и риска от рак, нарушава съня и увеличава депресията и тревожността.

Движението активира всички органи, подобрява кръвната захар и метаболизма на мазнини, намалява възпаленията и стимулира отделянето на ендорфини, които подобряват настроението.

За да се достигнат 7 000 стъпки, могат да помогнат малки промени в ежедневието: срещи с ходене, паркиране по-далече, ползване на стълбите вместо асансьора, или партньор за разходки.

Важното е да се увеличава движението спрямо предишното ниво. Дори ако не можете да ходите, активности като йога на стол, градинарство или водна аеробика също запазват мускулната маса, баланса и сърдечно-съдовото здраве.

„Най-доброто число стъпки е това, което ви кара да се движите повече от преди, а постоянството е по-важно от произволно число“, казва Бернадет Боден-Албала, декан на UC Irvine Joe C. Wen School of Population & Public Health.