Пореден случай на смърт след употреба на наркотици разследват в Стара Загора. 26-годишен мъж почина, след като буйствал на обществено място и бил откаран в болница.

В 18:25 часа на 13 август чрез телефон 112 в Първо РУ-Стара Загора е получен сигнал, че мъж, употребил, наркотици трепери и буйства в близост до автогарата в града.

На място веднага е изпратен полицейски патрул. Служителите установили, че лекарите не могат да се справят с буйстващия и неконтактен мъж. Оказано е съдействие той да бъде качен в автомобила на ЦСМП и транспортиран в болнично заведение в Стара Загора. Установена е самоличността му - 26-годишен мъж, криминално проявен и осъждан.

В 21:15 часа мъжът е починал в лечебното заведение. Всички действия на служителите са документирани с персонални полицейски камери.

Образувано е следствено дело под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.