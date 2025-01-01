Безвизов режим за престой във Виетнам с цел туризъм до 45 дни влиза в сила от 15 август. Той ще важи за гражданите на 12 държави, сред които България, без значение от вида паспорт.

Съгласно държавно решение, прието на 8 август, ще бъдат предоставени визови облекчения за гражданите на България, Белгия, Хърватия, Чехия, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Швейцария. Решението ще бъде в сила от 15 август 2025 г. до 14 август 2028 г. в рамките на програмата за насърчаване и развитие на туризма във Виетнам.

Считано от 15 август 2025 г., предходно решение от 15 януари 2025 г. за освобождаване от визи за граждани на Полша, Чехия и Швейцария ще стане невалидно.

На 8 август виетнамското правителство също така прие решение за отмяна на визите за ограничен срок за чуждестранни граждани от специално определени категории, чието присъствие е смятано за благоприятно за социално-икономическото развитие на страната.

Това решение важи за гости, поканени от висши държавни представители, като например генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия, президентът на Виетнам, председателят на Народното събрание, министър-председателят, постоянният член на партийния секретариат, вицепремиерите на Виетнам, парламента и правителството, ръководителите на масови организации, председателят на Върховния народен съд, главният прокурор на Върховната народна прокуратура, главният държавен одитор, министри и хора на еквивалентни длъжности, както и общински ръководители.

В списъка влизат и учени, експерти, университетски преподаватели, главни инженери и висококвалифицирани служители в индустрията за цифрови технологии, инвеститори и ръководители от най-големите световни корпорации, културни, артистични, спортни и туристически фигури с положително обществено влияние, почетни консули на Виетнам в чужбина; и гости на определени изследователски институти, университети и големи предприятия, одобрени от министерства, агенции на министерско ниво, правителствени агенции и правителството.

По решение на министъра на обществената сигурност в списъка може да бъдат включени и други хора, смятани за отговарящи на условията за специално безвизово влизане по дипломатически или социално-икономически причини, по решение на министъра на обществената сигурност.