В небето над Европа полет от София до Лондон се превърна в операция по сигурността, припомня NOVA. В късните часоме на понеделник Чехия отказа да допусне самолета в своето въздушно пространство, а военни изтребители се наложи да ескортират полета до Великобритания.

На спешния телефон 112 е поучен сигнал от български гражданин, за когото по-късно е установено, че е от град Пловдив, който заявил, че на полета има палестинец, който "ще извърши лоши неща”.

„Отказът на Чехия да допусне самолета през въздушното си пространство не е често срещана практика, макар всяка държава да има специфични процедури при извънредни ситуации”, каза в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS авиоекспертът Тодор Иванджиков. Според него, макар българските власти да са изпълнили задълженията си, ситуацията е можело да бъде избегната.

Германски изтребители ескортираха полет от София до Лондон

„Авиокомпаниите също имат протокол за действие в подобни ситуации. В този случай вероятно командирът на полета е решил, че може да бъде продължен. За щастие службите са се задействали бързо, открили са кой е човекът и са констатирали проблема”, каза още той. Иванджиков обясни още, че в подобни ситуации най-често се извършва проверка на пътниците на полета и списъка с тях, като след това бордният екипаж може да предприеме допълнителни действия.

„В конкретния случай проблемът е достигнал и до силовите звена, като решението да се изпрати ескорт е дошло от там. Така се гарантира, че самолетът няма да се отклони от маршрута си”, посочи още експертът, като уточни, че подобни действия гарантират и сигурността на пътниците.