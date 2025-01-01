В понеделник, 11 август, е получен сигнал на телефон 112 от гражданин, който е заявил, че на борда на самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище „Станстед“ със 174 души на борда, има палестинец, който възнамерява да извърши „лоши неща“. Това е посочено в отговор на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, след запитване на БТА по повод информацията за случай с ескортиран от изтребители самолет над въздушното пространство над Германия.

Германски изтребители ескортираха полет от София до Лондон

„Уведомени са незабавно Координационният център на летище „Васил Левски“ – София и Ръководството на въздушното движение (РВД). Към този момент самолетът вече е бил във въздушното пространство на Сърбия, над района на Нови Сад. Информиран е началникът на смяна в РВД – Сърбия“, пише в отговора.

Установено е, че лицето, подало сигнала, е български гражданин от Пловдив. „На борда на полета, посочен от него (София – Лондон/Станстед), пътуват бившата му съпруга и двете му дъщери. При проверка от Гранична полиция е установено, че на борда на самолета няма пакистански или палестински граждани“, съобщава министър Караджов.

„Кризисният щаб незабавно е уведомил авиокомпанията и летище „Станстед“ – Лондон, както и партньорските служби. Командирът на полета и авиокомпанията са взели решение да не извършват извънредно кацане, а да продължат полета до Лондон. По решение на Кризисния щаб на летище „Васил Левски“ – София са въведени допълнителни мерки за сигурност. Самолетът не е бил приет във въздушното пространство на Чехия, заради което своевременно е пренасочен по коридор над Германия, където е придружен от изтребители на германските Военновъздушни сили“, допълва министърът на транспорта и съобщенията.