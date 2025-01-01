Лекар в "Света Анна" сигнализира за насилие в Спешното отделение на болницата. Тя разказва в социалната мрежа Фейсбук, че лекар е бил нападнат и замерен с бутилка.

"На един младеж с малка рана на крака, гражданин на друга държава, се наложи да чака цели ... 100 минути, за да бъдат обслужени други тежки спешни случаи. И затова той, след като кракът му беше надлежно обработен и превързан, заедно с неговият баща се нахвърлиха с викове и обиди върху лекаря, който беше обработил раната. Накрая го замериха с бутилка... Обвиниха екипа в дискриминация", пише Ивелина Георгиева, лекар в "Света Анна", като не уточнява на коя страна е гражданин пациентът.

"Аз съм била в държавата, от която идват. Там, в Спешно отделение, ако не си наистина спешен пациент, чакаш до 48 часа (съгласно българския стандарт пациентите с код Зелен чакат 2 часа - 120 минути). Накрая ти връчват сметка, защото си си позволил да ползваш спешна помощ без основание. И си плащаш... И не викаш, не протестираш, камо ли да си помислиш да вдигнеш ръка срещу медицинско лице", пише още тя.

Георгиева напомня, че тук всеки, без значение дали е здравноосигурен или е намерил лесен начин да ползва системата безплатно, дали е български или друг гражданин, дали е наистина спешен или не, бива обслужен.

"Не плаща, често не благодари, понякога крещи или иска да бие... просто защото мисли, че сме длъжни. Не, уважаеми пациенти, посещаващи Спешно отделение, не ме длъжни за всичко. Особено за малка рана на крака, която има нужда от амбулаторна превръзка... Правим го, защото ни е грижа. Уважавайте това!", допълва Георгиева.

Тя споделя, че полицията е била уведомена за случая и изразява надежда компетентните органи да си свършат работата.

"Но ако не се случи, аз лично ще настоявам да бъде публично оповестяван всеки случай на непредизвикана агресия срещу моите колеги. И ще очаквам всички медии, които с такава охота обсъждат случаите на "лекарски грешки", да покажат същия стандарт и за случаите на "пациентски грешки",

"А на колегата, който снощи беше обект на агресия, ще кажа само, че очаквам с ръцете, с които превърза раната снощи, тази вечер да посвири на пиано и на китара ( а той свири великолепно) и да благодари, че е успял да остане нормален, истински, добър човек, който помага и никога "не вреди", завършва поста си тя.