Растящият риск от висок дефицит пред настоящия и следващия бюджет изисква своевременни мъдри и устойчиви решения, които не трябва да водят до обедняване на хората, а до насърчаване на икономиката - това посочват от КТ „Подкрепа“ в прогнозата им за изпълнението на Държавния бюджет за 2025 г.

Планираният дефицит по Държавния бюджет за 2025 г. е 7,1 млрд. лв. Максималният допълнителен дефицит, според прогнозата на КТ „Подкрепа“, би бил до 5,9 млрд. лв. повече от заложеното по закон, при условие, че не се изпълнят приходите при най-лошия сценарий и се надвишат някои разходни пера, например трансфери към общините. При подобно песимистично изпълнение на приходите и разходите, то дефицитът ще нарасне до 13,0 млрд. лв.

При оптимистичен сценарий за приходите (неизпълнение с 4,6 млрд. лв.) и оптимистична икономия в разходите от 4,3 млрд. лв., то бюджетният дефицит ще бъде до 7,5 млрд. лв. – много близо до заложения в бюджета.

При втория вариант на оптимистичен сценарий се очаква неизпълнение на приходите в размер на 3,5 млрд. лв. при икономия на разходите в размер на 4,3 млрд. лв. При него се очаква бюджетният дефицит да достигне 6,4 млрд. лв., което е с 0,7 млрд. лв. по-малко от дефицита, заложен по закон, посочват от КТ "Подкрепа".

При използване на два метода за прогнозиране на очакваното изпълнение на приходите в Държавния бюджет за 2025 г., на база на направените от КТ „Подкрепа“ изчисления, може да се очаква, че приходите ще бъдат между 46,4 млрд. лв. и 51,6 млрд. лв., при заложени в закона 55,2 млрд. лв, посочват от синдиката.

По думите им при реалистичен вариант на прогнозиране изпълнението на разходната част, икономията би възлизала на около 2,2 млрд. лв., при допускането, че правителството ще извърши трансфери към общините на нивото им от 2024 г., предвид бедствията на територията на страната, кризата с водата и др. подобни. Ако се изпълни заложеното като трансфери към общините и няма преразход за субсидии, то икономията в разходната част би била 4,3 млрд. лв, допълват от КТ "Подкрепа".