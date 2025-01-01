Основната тема на разговорите между президента на Русия Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп, които ще се срещнат на 15 август в град Анкъридж, Аляска, ще бъде уреждането на украинската криза, като ще бъдат обсъдени и други въпроси, заяви пред журналисти съветникът на Путин по въпросите на външната политика Юрий Ушаков. Това предаде ТАСС.

Той съобщи, че разговорите трябва да започнат в 11:30 ч. местно време (22:30 ч. българско).

„Що се отнася до дневния ред на срещата на върха, вероятно за всички е очевидно, че централната тема ще бъде разрешаването на украинската криза, включително с оглед на преговорите, които се проведоха в Кремъл на 6 август с участието на Стив Уиткоф, специалния пратеник на президента на САЩ“, отбеляза Ушаков.

„Ще бъдат засегнати и по-широки задачи, свързани с осигуряването на мира и сигурността, както и актуални и най-наболели международни и регионални въпроси“, уточни съветникът на Путин.

Припомняме, че се очаква двамата президенти да се срещнат във военната база Елмендорф-Ричардсън.

Вчера Тръмп заяви, че планира и втори кръг от консултации на живо с руския си колега, като този път ще участва и украинският държавен глава Володимир Зеленски.