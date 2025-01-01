Дипломата за завършено образование да не се изисква при започване на нова работа, предвиждат промени, записани в Наредбата за документите, необходими за сключване на трудов договор.

Въпросните промени са публикувани за обществено обсъждане.

В тях се предвижда да отпадне изискването за представяне на хартиен носител на диплома (свидетелство) или удостоверение за придобито образование/квалификация. Работодателят ще извършва служебна проверка за дипломата, което обаче ще е възможно само за завършили след определени години:

За завършено основно образование след 1 юни 2009 г.

За завършено средно образование след 1 януари 2007 г.

За завършено висше образование след 1 януари 2012 г.

За завършено професионално обучение след 1 януари 2022 г.

За придобита степен на професионална квалификация след 1 юни 2008 г.

Промените са свързани с Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота". Те имат за цел да се намали административната тежест и да се улеснят лицата, които кандидатстват за работа в държавната администрация.