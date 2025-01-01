Комисията за енергийно и водно регулиране започва проверка на ВиК дружества в страната във връзка с постъпили сигнали относно системното нарушаване на достъпа до питейна вода, в резултат на зачестилите проблеми с безводието в страната.

Пускат водата за два часа и половина в Плевен и седем населени места в областта

Фокус на проверката ще бъдат изпълнението на нивата на показателите на качеството – загуби на вода във водопроводната мрежа, зониране на водопроводната мрежа, ефективност на изграждане на водомерното стопанство, както и реализираните за целта инвестиции от ВиК дружествата, които извършват своята дейност на територията на областните градове в страната.

След задълбочено проучване на всички факти и обстоятелства работната група ще изготви доклад за резултатите от проверката, съобщиха от енергийния регулатор.