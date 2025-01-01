Текущият ремонт на участъците от второкласните пътища II-13 Криводол – Борован и II-15 Враца – Борован в област Враца ще завърши до края на септември, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По път II-13 се работи в отсечка с обща дължина 34 км, а на II-15 по близо 34 км от трасето.

На двете второкласни отсечки се извършват ремонти на асфалтовата настилка, подравняване на банкети и изрязване на крайпътна растителност. В момента строително-монтажните работи се извършват без да се спира движението, като трафикът се регулира с пътни знаци и сигналисти, посочват от АПИ.

Дейностите са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Враца от дружество „СЕВЕРОЗАПАД 2024“ ДЗЗД, с което АПИ има сключен договор след проведена процедура по ЗОП. Стойността им е около 3,6 млн. лв. с ДДС.

Строителните дейности започнаха в началото на юли след пускане на движението по модернизираното трасе на път I-1/Е79 Мездра – Ботевград. Двата пътни участъка II-13 Криводол - Борован и II-15 Враца - Борован се ползваха като обходни маршрути по направлението от София към Дунав мост 2 при реконструкцията на пътя Мездра – Ботевград.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.