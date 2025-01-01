В последния работен ден за 2025 г. (30 декември) в отдел „Пътна полиция“ на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) ще бъде извършена годишна инвентаризация. По тази причина документи за регистрация, транзитна регистрация, промяна на номер, промяна на собственост, промяна на свидетелство за регистрация и дубликат ще бъдат приемани до 12:00 ч., съобщиха от МВР.

Административните услуги, различни от упоменатите, ще бъдат извършвани в рамките на работния ден.

Отдел „Пътна полиция“ предварително поднася извинения за евентуално причинени неудобства, добавиха от полицията.

Повече информация за работата на „Пътна полиция“ и услугите, предлагани за водачи от МВР, може да бъде намерена на сайта на министерството.