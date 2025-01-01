Учени от Испания използват нова техника, която им позволява да определят зрелостта на плодовете, без да ги повреждат, като вместо това анализират химичния състав на листата, пише Физ.орг.

Този подход може да помогне да се предотврати загубата на реколта, според изследването, публикувано в сп. Agricultural Science & Technology на Американското дружество на химиците.

За да разберат дали плодовете са узрели, фермерите трябва редовно да берат и анализират части от тях, което намалява добива им. Новата техника помага да се определи дали плодът е достигнал оптимална зрялост, без да се налага той да бъде откъснат, докосван или подлаган на тест, който може да го повреди.

За целта изследователите от Университета "Ровира и Вирджили" са приложили спектроскопия в близката и средната инфрачервена област върху листата, които се намират най-близо до плода. Учените са установили, че техниката позволява да се получи надеждна информация за етапа от развитието му, без той да бъде повреден.

Изследването разглежда често срещано предизвикателство в този сектор - традиционните техники за оценка на качеството на плодовете, като измерване на твърдостта, съдържанието на захар или киселинността, изискват събиране и анализиране на проби. Това означава, че част от реколтата се унищожава и не може да бъде продадена.

Спектроскопските техники, прилагани директно върху плода, освен това могат да оставят следи по кората му. Анализът на близките листа обаче позволява да се определят физиологичните промени, които настъпват при узряването на плода, като същевременно той остава непокътнат.

Техниката, използвана в изследването, насочва лъч светлина към пробата - в този случай листата, и получава информация от абсорбираната или отразена светлина.

"Листата претърпяват физиологични и биохимични промени с узряването на плодовете поради пряката връзка между техния метаболизъм и този на плода, като настъпилите изменения намират отражение в техния спектрален отпечатък", обяснява Даниел Шорн от изследователския екип.

Учените се надяват, че в крайна сметка тази техника ще бъде прилагана на място с помощта на преносими скенери. Благодарение на нея фермерите ще могат да подбират само зрелите плодове от отделни дървета, като оставят останалите да доузреят.