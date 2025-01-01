Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би подкрепил нови американски удари срещу Иран, ако Ислямската република възобнови програмите си за балистични ракети или ядрени оръжия, а също така предупреди „Хамас“ с тежки последици, ако не се разоръжи, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви, че разговорите му с израелския премиер Бенямин Нетаняху в имението му във Флорида са били фокусирани върху придвижването на крехкото мирно споразумение за Газа и опасенията на Израел относно Иран и шиитската групировка „Хизбула“ в Ливан. Той предположи, че Техеран може би възстановява оръжейните си програми след масивния американски удар през юни.

„Четох, че те натрупват оръжия и други неща, и ако го правят, те не използват обектите, които ние унищожихме, а вероятно други“, заяви Тръмп пред репортери на пресконференция с Нетаняху.

„Знаем точно къде отиват, какво правят и се надявам, че не го правят, защото не искаме да хабим гориво за Б-2“, добави той, визирайки бомбардировача, използван при по-ранния удар. „Това е 37-часово пътуване в двете посоки. Не искам да хабя много гориво“, допълни той.

Иран, който води 12-дневна война с Израел през юни, заяви миналата седмица, че е провел ракетни учения за втори път този месец.

Преминавайки към темата Газа, Тръмп заяви, че иска да премине към втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и палестинската групировка „Хамас“, постигнато през октомври след две години боеве в палестинския анклав. Израел и „Хамас“ се обвиняват взаимно в сериозни нарушения на споразумението, като Израел посочи, че ако групировката не бъде разоръжена мирно, „ще възобнови военните действия, за да я накара да го направи“.

По време на коментарите си Тръмп хвърли вината върху палестинската организация, че не се е разоръжила по-бързо, твърдейки, че Израел е спазил своята част от споразумението и предупреждавайки, че „Хамас“ си навлича тежки последици. „Ще настъпи ад, който трябва да се плати“, предупреди Тръмп

Тръмп заяви, че той и Нетаняху не са напълно съгласни по въпроса за окупирания от Израел Западен бряг, но американският лидер не уточни какво е несъгласието. На пресконференцията той беше попитан дали има послание за израелския премиер относно Западния бряг и дали е загрижен, че насилието на израелските заселници на палестинските територии може да подкопае мира.

„Водим дискусия, голяма дискусия от дълго време относно Западния бряг. И не бих казал, че сме съгласни на 100% за Западния бряг, но ще стигнем до заключение“, заяви Тръмп.

На свой ред Нетаняху заяви, че Израел е силно заинтересован да осигури мирна граница със Сирия, а президентът Тръмп изрази увереност, че израелските и сирийските лидери ще се разберат.

На свой ред Нетаняху заяви, че страната му е решена да осигури мирна граница със Сирия, а Тръмп изрази увереност, че Израел ще се разбере с президента Ахмед ал Шараа, който пое властта, след като дългогодишният държавен глава Башар Асад беше свален миналата година. Ройтерс отбеляза, че Израел остава подозрителен към новия лидер, който някога е бил член на „Ал Кайда“, като дори стигна дотам, че през юли бомбардира правителствени сгради в Дамаск.

Нетаняху заяви след срещата, че връчва на Тръмп най-високото държавно отличие на Израел, което според него исторически е било запазено за израелци.

„Президентът Тръмп наруши толкова много традиции за изненада на хората. Затова решихме да нарушим и старата традиция или да създадем нова“, отбеляза Нетаняху.

Тръмп същевременно заяви, че израелският президент Ицхак Херцог му е казал, че планира да помилва Нетаняху по обвинения, свързани с корупция - разговор, който офисът на Херцог веднага отрече, че се е състоял. „Чувствам, че ако имаше грешния министър-председател, Израел нямаше да съществува“, заяви Тръмп.