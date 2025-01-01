Най-малко 67 деца са били убити при атаки в ивицата Газа след сключването на примирието между Израел и „Хамас“ миналия месец, съобщи Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ), цитиран от Ройтерс.

Междувременно израелската армия обяви, че петима души са загинали при израелски въздушни удари в контролирания от Израел район на Газа. Израелската армия описа в "Телеграм" убитите като терористи, които са "излезли от подземна терористична инфраструктура" в южния град Рафах. Според армията групата е се е приближила до израелски военни в района и е представлявала непосредствена заплаха за тях.

Инцидентът е станал отвъд т. нар. жълта линия - зоната, до която израелските сили се изтеглиха след влизането в сила на примирието миналия месец.

Палестински медии съобщиха, че един човек е бил убит от израелски военнослужещи в Южна Газа, но първоначално не беше изяснено дали става дума за същия инцидент.

20 души, сред които шест деца, загинаха при израелски удари в Газа

Не е възможна независима проверка на информацията от двете страни.

Според израелски медии между 100 и 200 въоръжени бойци на "Хамас" се укриват в тунели в района на Рафах. Те настояват да им бъде позволено да се изтеглят към зони в ивицата Газа, контролирани от палестинците - искане, което Израел засега отхвърля.

Израелското армейско радио съобщи, че петимата убити вероятно са част от тази група бойци на "Хамас". На 20 ноември Израел нанесе въздушни удари в различни части на ивицата Газа в отговор на нападение срещу израелски военнослужещи. Според палестинските власти при тези удари са загинали около 25 души.

Въпреки примирието между Израел и "Хамас", което влезе в сила на 10 октомври след повече от две години война, смъртоносни сблъсъци продължават да стават почти всеки ден, отбелязва Ройтерс.