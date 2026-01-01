Турски кораб с 11 души на борда, трима от които турски граждани, е заседнал днес в Керченския проток, който свързва Азовско с Черно море и се намира между полуостров Крим и руската Краснодарска област, съобщи "Си Ен Ен Тюрк", позовавайки се на съобщение на турската Дирекция по морски въпроси.

Танкерът „Кайрос“ е задържан със заповед на „Морска администрация“

От съобщението става ясно още, че плавателният съд, който носи името „Хепи Арас“ (Happy Aras), е започнал да се пълни с вода и е заседнал рано тази сутрин, като към настоящия момент екипажът на кораба е евакуиран и всички негови членове са в добро здраве.