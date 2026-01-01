Земетресение с магнитуд 6,2 беше усетено в Западна Япония, но няма риск от цунами, предадоха световните агенции, като се позоваха на японските сеизмолози.

Последвал е и вторичен трус с магнитуд 5,1.

Епицентърът е бил в източната част на префектура Шимане на дълбочина от 10 километра.

В средата на декември друго земетресение - с магнитуд 6,7, удари североизточната част на Япония. То доведе до издаването на предупредителна информация за цунами от Японската метеорологична агенция. За щастие, се размина без това явление и последици.