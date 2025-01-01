Земетресение с предварителна оценен магнитуд 6,7 удари североизточната част на Япония днес, което доведе до издаването на предупредителна информация за цунами от Японската метеорологична агенция, предаде Ройтерс.

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 20 км, предаде ТАСС.

6.9 по Рихтер: Земетресение разлюля Япония, възможни са още по-силни трусове

Земетресението беше отчетено в 11:44 ч. местно време, дни след като по-силно земетресение с магнитуд 7,5 засегна същия регион.

Японската метеорологична агенция издаде предупреждение за възможно цунами с височина до 1 метър.