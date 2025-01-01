Директорът на центъра за наука и изкуство „Настрадин ходжа“ в Анкара - Илияз Ялдъз, където се обучават деца със специални заложби и чието дело са картините от изложбата „Мостът на цветовете: деца със специални заложби от Турция рисуват България“, която беше открита в пресклуба на БТА в Анкара, подари на посланика на България в Анкара Ангел Чолаков картината с българското знаме, която е сътворена специално за изложбата, предава кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали.

"Благодаря на всички вас за обичта, с която ни приехте тук (в пресклуба на БТА в Анкара – бел. ред.)! Тази изложба се роди с идването на посланика на България в Турция Ангел Чолаков в нашето училище. Започвайки с прожекцията на филма "Софийските дни на Мустафа Кемал 1913-1915“ в София, днес отношенията ни с България са такива, че достигнаха до невероятно ниво и създадохме прекрасен мост. Затова благодарим на посланик Чолаков и му подаряваме това българско знаме, което започнахме да творим няколко дни след посещението на посланика“, заяви Илияз Ялдъз при откриването на изложбата.

Той подчерта, че работи с изключителен екип в центъра за наука и изкуства "Настрадин ходжа“, сред които изтъкна преподавателя Дерия Коджаарслан, под чието ръководство са създадени произведенията за изложбата, както и на децата и техните родители.

Изложбата с творби на деца на възраст от 8 до 15 години представя красивата природа на България, нейните забележителности, фолклор и традиции в двайсет и девет рисунки. Сред тях има и портрети на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк, който след престоя си в страната ни като военен аташе, също е впечатлен, подобно на създателите на изложбата.

Сред гостите на официалното откриване в Анкара бяха генералният директор на БТА Кирил Вълчев, посланикът на България в Турция Ангел Чолаков, директорът на центъра за наука и изкуство "Настрадин ходжа“ Илияз Ялдъз и председателят на Фондацията на изселниците от Балканите в Анкара (BISAV) д-р Юксел Йозкале. Част от децата, създали "Мостът на цветовете“, разказаха за местата и традициите, които са избрали да нарисуват.