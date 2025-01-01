Ако трябва да избирате между две закуски – едната с едва 7 грама захар, а другата с над 30 грама – вероятно ще предположите, че тази с по-малко захар е по-добра за здравето ви. Нови изследвания обаче показват, че не винаги е толкова просто. Особено за хората, които живеят с преддиабет, изборът на подходяща закуска е нещо повече от просто преброяване на грамажите захар.

Ново клинично проучване, ръководено от Раеде Басири, експерт по хранене от Университета „Джордж Мейсън“, установи, че мангото, въпреки че съдържа повече захар от много други закуски, всъщност може да помогне за намаляване на риска от развитие на диабет.

Тропическите плодове като мангото могат да съдържат между 10 и 50 грама захар, което ги поставя на челно място в класацията по отношение на естественото съдържание на захар. Но манготото е богато и на други хранителни вещества, които могат да имат защитен ефект върху здравето.

„Не става въпрос само за количеството захар в храната. Става въпрос за цялостния хранителен пакет“, заяви Басири, която работи в Катедрата по хранене и хранителни изследвания. Нейното проучване е първото дългосрочно клинично изпитване, което показва както метаболитни подобрения, така и по-добро състояние на тялото при хора с преддиабет, които консумират манго.

Плодовете като мангото съдържат естествени захари, но също така съдържат фибри, витамини и други полезни хранителни вещества. Те могат да подпомогнат способността на организма да преработва захарта по-ефективно.

От друга страна, много нискозахарни закуски, като някои мюсли барове или зърнени закуски, често съдържат добавена захар и по-малко хранителни вещества. Някои от тези храни дори могат да повишат риска от развитие на диабет.

Целта на Басири е да помогне на хората да разберат, че консумацията на цели плодове, включително манго, може да бъде част от здравословен план за превенция на диабета. Тя обяснява, че хората, изложени на риск от диабет, не трябва да гледат само броя грамове захар на етикета – те трябва да помислят откъде идва тази захар и какво друго предлага храната.

В изследването екипът на Басири разделя участниците на две групи. Едната група консумирала по едно прясно манго всеки ден, а другата – мюсли бар с ниско съдържание на захар. В продължение на шест месеца изследователите следят нивата на кръвната захар на участниците, как тялото им реагира на инсулина и колко телесни мазнини имат.

В края на проучването групата, която консумирала манго, показва по-добри резултати. Въпреки че мангото съдържа около 32 грама захар, в сравнение с едва 11 грама в мюсли бара, хората, които ядат манго, имали по-добър контрол на кръвната си захар, подобрена инсулинова чувствителност и намалено количество телесни мазнини.

Проучването е публикувано в списание Foods. То носи важно послание: не всички захари са еднакви. Докато добавените захари в преработените закуски могат да бъдат вредни, естествените захари в плодовете – особено в комбинация с фибри и хранителни вещества – могат да подпомогнат по-доброто здраве. За хората, изложени на риск от диабет, плодове като манго могат да бъдат една сладка крачка в правилната посока.