Проблемът в Китай с вируса на чикунгуня е голям, но рискът за нас, в Европа, е много малък. В това увери д-р Аспарух Илиев, експерт по безопасност на ваксините, ръководител на лаборатория в Берн, в интервю за БНР.

Южен Китай преживява най-голямата си епидемична вълна от вируса, пренасян от комари. До началото на август са регистрирани над 10 000 случая.

"Известен е от десетилетия. Характерен е главно за тропическите райони и се предава се чрез тигровите комари. Става дума за вирусна инфекция, която води до цялостно неразположение и болки в ставите, може да има и лек обрив по тялото. При пациентите с потиснат имунитет може да доведе до неврологични оплаквания", обясни лекарят.

По думите му това е вирус, който не се предава по въздушен път – от човек на човек. Тези тигрови комари обаче започват да стават проблем и в Европа през последните 10-15 години. За щастие, ние нямаме болни хора. В Европа има описани само отделни случаи в района на Южна Франция през последните месеци, но няма причина да се чувстваме притеснени или да имаме страх, че ще стане нещо много сериозно. Не може да става дума за разпространение както при вируса на COVID.

Лечение за чикунгуня няма, но има ваксини, които са доста ефективни, обясни още д-р Илиев. "В една малка част от случаите този вирус води до фатален изход. Основният проблем са хроничните болки в ставите и мускулите, които могат да съпътстват болните с месеци и дори с години", добавяи експертът.

В летните месеци има вируси и бактерии, които засягат всеки турист, отбеляза още той. И добави:

"Едно от нещата, с които се сблъскваме, са хранителните инфекции. Другото е т.нар. летен грип. При него е необходимо приемането на много течности".