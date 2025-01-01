В горещините усещането за сухота в устата и очите често изглежда нормално – резултат от жажда, климатик или часове пред екрана. Но когато това усещане се задържа, въпреки хидратацията и почивката, е време да потърсим по-дълбока причина, съветват експертите. Един от честите, но често подценявани виновници е Синдромът на Сьогрен – автоимунно заболяване, което изисква навременна диагноза и грижа.

При него собствената имунна система атакува и разрушава структури, разположени най-вече в слъзните и слюнчените жлези. Това съответно води до оплаквания, като най-често в началото преобладават сухотата в очите, често зачервяване, чести конюнктивити, както и сухота в устата.

Основните симптоми включват парене, зачервяване, сърбеж в очите. От страна на устата пациентите усещат също сухота, трудности при преглъщане. При пациентите се наблюдават така характерните „шиечни кариеси“, които могат да направят впечатление на стоматолога ви. Нерядко тези оплаквания са придружени от болка и скованост в ставите. Може да се наблюдава умора, увеличени лимфни възли, увеличени паротидни и подчелюстни жлези, понякога обриви. Някои пациенти съобщават за сухота и по други лигавици – нос, гърло, влагалище, казва капитан д-р Адриана Камбурова от екипа на Отделението по ревматология на ВМА.

Статистиката сочи, че най-често боледуват жени – около и над 40-годишна възраст. Заболяването може да бъде първично (да се прояви самостоятелно) или вторично (в хода на друго системно заболяване на съединителната тъкан или възпалително ставно заболяване).

Кога е необходимо да се обърнете към специалист-ревматолог?

► Когато имате постоянна сухота в очите и/или устата за повече от 3 месеца, особено когато това е придружено от болки по ставите, обриви, подуване в областта на паротидните жлези;

► Когато имате често повтарящи се кариеси, въпреки добрата орална хигиена и редовното посещение при стоматолог;

► Когато вече имате установено автоимунно заболяване и забележите гореописаните симптоми;

Как се диагностицира заболяването?

По преценка на ревматолога се правят определени изследвания:

➡️имунологични изследвания: антитела – ANA, anti-Ro/SSA, anti-La/SSB

➡️очни тестове (тест на Ширмер, измерващ слъзната секреция)

➡️биопсия на малка слюнчена жлеза

➡️образни изследвания на слюнчени жлези (най-често и с цел правилна диагностика се налага провеждане на сцинтиграфия на слюнчени жлези)

Как се лекува заболяването?

В по-леките форми се провежда симптоматично лечение – използват се изкуствени сълзи, овладяване на конюнктивитите, средства за усилване на слюнчената секреция. При по-тежък ход на болестта може да се наложи използване на имуносупресори. Пациентите с това заболяване подлежат на редовни прегледи при ревматолог, стоматолог и офталмолог, казва още д-р Камбурова и препоръчва: адекватна хидратация и пълноценно хранене, да не се приема алкохол.

Синдромът на Сьогрен не е само „суха уста“ и „ сухо око“ и изисква редовно проследяване и правилна грижа. Ранната диагностика при първи симптоми намалява риска от усложнения. При съмнения или насока от лекуващи специалисти от други специалности, се обърнете към ревматолог.