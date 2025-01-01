Униформени предотвратиха две телефонни измами на възрастни хора и задържаха посредника за тяхното осъществяване, съобщиха от полицията.

На 13 август полицейски служител получил информация за опити за телефонни измами. Полицаят установил, че била използвана позната до момента схема.

На стационарен телефон на 83-годишна жена от Пазарджик се обадил непознат. Той я информирал, че ще имало данни за интерес от телефонни измамници към нея и трябвало да приготви наличните си пари, които да послужат за залавянето им. Жената буквално била установена на улицата в готовност да предаде сумата от 3000 лева.

Междувременно към криминалиста да приближил и 67-годишен мъж живеещ в съседство, който също носил в себе си 1500 лева, които да предаде на мнимите полицаи.

В резултат на предприетите заградителни мероприятия те засекли в близост автомобил с чуждестранни регистрационни табели. Зад волана му бил 60-годишен жител на град Бургас, който изпълнявал функцията на „муле“.

Мъжът е задържан в ареста за срок от 24 часа, а работата по случая продължава. Започнато е разследване под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.