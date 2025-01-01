82-годишна жена от село Василовци, община Брусарци стана жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията.

На 8 август неизвестен извършител, по време на телефонен разговор се представил за полицейски служител и въвел в заблуждение жената.

Ало измама: Мним служител на НСО отмъкна спестяванията на жена от Свиленград

Той ѝ е съобщил, че дъщеря ѝ е задържана от органите на реда и е нужно да бъде заплатена сумата от 4000 лева, за да бъде освободена.

Жената е оставила в близост до дома си сумата от 4500 лева в банкноти с номинал от 100, 50 и 20 лева.