88-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Сигналът за измамата е подаден на 11 август.

Възрастната жена е предала на непознат мъж 8840 лв.

По случая се води разследване.

Жертви стават основно възрастните хора - предупредете близките си, обяснете да не дават пари на непознати под никакъв предлог.

МВР препоръчва: Не давайте пари, поискани по телефон от непознат телефонен номер. При телефонно обаждане от непознат номер с искане за пари сигнализирайте на 112 или се обадете на своите близки.

По никакъв повод не давайте пари на непознати, независимо от предлога. В никакъв случай не се съгласявайте да давате пари и ценности на ръка, да ги хвърляте през терасата, да ги оставяте на обществени места до пътни табели и т.н.

Не предоставяйте лични данни и данни за свои близки по телефона. В случай, че получите обаждане и спрямо Вас бъде осъществен опит за телефонна измама, незабавно подайте сигнал на тел.112 или директно в подразделение на полицията.