Мъж заплашва жена си с убийство и отведе петте им деца в Шуменско, съобщиха от полицията.

Сигналът за насилието е подаден на 13 август вечерта. След скандал в частен дом в село Добри Войниково 40-годишният мъж е отправил закани и заплахи към 35-годишната си съпруга за убийство.

Мъжът е взел две от децата им и е напуснал жилището. По-късно е отишъл в дома на родителите на жената в село Байково, откъдето е взел другите им три деца и се отправил в неизвестна посока.

Той е бил задържан няколко часа по-късно. Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.