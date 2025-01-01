Окръжна прокуратура Пловдив наблюдава досъдебно производство за организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на наркотици, казаха на брифинг от прокуратурата.

МВР

Поводът започва след сигнал на ДАНС съвместно с ГДБОП. В поредица от дни - около седмица са извършени множество действия по разследването, претърсвания, задържания, при които е била разкрита дейността на тази група.

Прокуратурата и ГДБОП: Разбита е мащабна престъпна група за наркотици в София

Вече има привлечени като обвиняеми. Един от наблюдаващите прокурори обясни, че разследването е започнато след информация от дирекция "Национална сигурност" Пловдив, за това, че на територията на страната функционира организирана престъпна група, свързана с държане, укриване и трафик на наркотици в големи размери.

МВР

"Ръководителят осигурява предимно кокаин и марихуана от държави - членки на ЕС, предимно Испания и Нидерландия, след което участници от групата, действащи под негово разпореждане и отговаряйки на задачи са били ангажирани с транспортирането на тази стока от Испания и Нидерландия до България", каза Славена Костова.

МВР

В България наркотиците са укривани, съхранявани са известно време, след което са били пренасочвани към Турция. Набирани са международни шофьори, които са превозвали наркотиците в тайници.

МВР

Извършени са претърсвания в Пловдив, София и Бургас, задържан е ръководителят на престъпната група и 4 лица от нея. Повдигнати са им обвинения, на един от тях е взета мярка " парична гаранция", а останалите са с мярка "задържане под стража".

МВР

В София е задържан още един участник в организираната престъпна група. В автомобила му е открит куфар, съдържащ 10 килограма марихуана. Той също е с повдигнато обвинение.

МВР

Костова каза още, че участниците в престъпната група са предимно мъже от 26 до 62-годишна възраст. "Те са комуникирали помежду си при висока конспиративност, висока мобилност в страната и чужбина, както и на 4 очи. Това наложи множество издирвателни мероприятия", допълни тя.

МВР

МВР

Цветин Тодоров от ДАНС каза, че сигналът е получен в средата на миналата година за извършване на тежки криминални престъпления. "Планирани са своевременно и са изпълнени всички мероприятия и способи по закона за ДАНС.

МВР

След придобиване на достатъчно конкретна и подробна информация е сезирана Окръжна прокуратура - Пловдив. След преценка на наблюдаващите прокурори, в продължение на няколко дни, съвместно с ГДБОП са осъществени действия за пресичане на престъпната дейност на лицата", каза той и благодари за добрата координация и комуникация за постигнатите резултати.