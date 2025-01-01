Варна се готви са празника си. Сцената, на която ще се проведе големият празничен концерт вече е изградена, съобщиха от Общината.

Тя се намира в пространството около Пантеона в Морската градина, а в момента се извършват финални дейности по монтажа на осветлението и тестването на звуковата и мултимедийната техника. За по-добра видимост на публиката ще бъдат поставени и два големи странични екрана, които ще предават на живо всичко, случващо се на сцената.

DJ BoBo ще бъде голямата музикална звезда на концерта за Деня на Варна

Големият празничен концерт започва навръх празника - 15 август, от 20:30 часа и ще продължи до 01:30 след полунощ. В музикалното шоу ще участва световноизвестният DJ BOBO, който ще изпълни някои от най-големите си хитове, сред които Somebody Dance with Me, Keep on Dancing, Love Is All Around, Let the Dream Come True, Pray, Everybody, Freedom, Shadows of the Night, Chihuahua, Respect Yourself, It’s My Life, There Is a Party и много други. Популярният диджей ще се качи на сцената около 23:00 часа, веднага след кратката празнична заря.

Община Варна

Той ще представи впечатляващо шоу с продължителност час и половина, изпълнено с хореография, светлинни ефекти и мултимедийни визуализации. Освен DJ BOBO, на сцената ще излязат и DJ FABRIZIO PARISI & TIMAS, DARA и GERY-NIKOL. Водещ и изпълнител на вечерта ще бъде VENZY.

За първи път в програмата за празника на Варна - Морски Фест 2025

Програмата ще бъде допълнена от ефектно лазерно-мултимедийно шоу, а точно в 23:00 часа небето над Варна ще бъде озарено от триминутна празнична заря. На следващия ден - 16 август, на същата сцена ще се проведе концертът „Гласът на Варна“ с участието на млади музиканти, сред които Атанас Колев, Боро Първи, Tino, Атанас Кателиев, Vick, Симона Статева, Виктория Благоева, Galina & Raya, Ума и Дума, The Center World, Creators и Connection Crew.

Всички концерти са с вход свободен за жителите и гостите на града. Тази година празничната програма продължава три дни - до 17 август, включително.

В нея са включени фолклорни и класически концерти, спортни събития, фестивали, изложби и множество културни прояви на открито. Всички събития са с вход свободен.